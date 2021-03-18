Шварценеггер согласился возглавить сопротивление при вторжении инопланетян

Бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера выбрали лидером сопротивления при вторжении инопланетян.

Актер заявил, что он готов встать во главе борьбы с инопланетянами, если они вторгнутся на Землю, передает РИА Новости.

"Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить", - написал актер в Twitter, комментируя результаты исследования о том, кто из известных людей "лучше всего справится с вторжением пришельцев".

Согласно исследованию, проведенному британским телеканалом Blaze, Шварценеггер возглавил список из 20 знаменитостей, которым телезрители бы доверили руководство в случае вторжения инопланетян на Землю. Как пишет издание Deadline, участие в исследовании приняли 2 тысячи совершеннолетних британцев.

На втором месте после звезды "Терминатора" в списке значится Уилл Смит, сыгравший в фильме "День независимости". В пятерку знаменитостей, которым британские телезрители доверили бы борьбу с пришельцами, также вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

Экс-президент США Дональд Трамп, попавший на восьмую строчку списка, обошел действующего главу государства Джо Байдена, замыкающего двадцатку. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался на 12-й позиции. Британцы также не забыли о киноролях Харрисона Форда, Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон и "проголосовали" за их участие в списке.