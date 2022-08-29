Сидящая на запрещенных препаратах жительница Карелии сообщила приставам, что ее убивают

В Петрозаводске девушка с неадекватным поведением сообщила из окна прохожим, что ее убивают, прибежавший на помощь судебный пристав разобрался в ситуации, сообщили в УФССП Карелии.

Так, 26 августа к судебному приставу, находившемуся на посту в Петрозаводском гарнизонном военном суде, обратился помощник судьи и попросил оказать помощь. С его слов, из дома напротив доносятся крики девушки о помощи.

Судебный пристав вышел на крыльцо здания суда и увидел на четвертом этаже молодую женщину, которая сидела на подоконнике, сильно плакала, кричала о том, что ее избивают, и звала на помощь.

Сотрудник службы действовал быстро, а когда он вошел в незапертую квартиру, то увидел абсолютно адекватную мать девушки, которая сразу сказала, что ее дочь принимает запрещенные препараты, а так как ее самой не было дома в течение двух недель, то вернувшись обратно, она увидела в квартире «полный разгром» и неадекватную дочь.

Сотрудник службы вызвал наряд полиции, скорую помощь. Оставаясь в адресе до приезда полицейских, судебный пристав постарался девушку успокоить, но помощь и защита нужна была больше матери, которую дочь всячески оскорбляла и пыталась ударить. Впоследствии оказалось, что это не первый случай «подобной истерики».

Далее в ситуации разбиралась полиция.