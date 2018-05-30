Сигареты обменяют на воздушные шарики в Карелии

Профилактические, просветительские, спортивные мероприятия проведут в Карелии во Всемирный день отказа от курения, который отмечается 31 мая.

Так, в Кондопоге 31 мая на площадке у Молодежно-культурного центра пройдет акция "Дыши глубже", в рамках которой волонтеры будут предлагать всем желающим обменять сигареты на воздушные шарики.

В Суоярвском районе пройдет тематическая выставка, фестиваль ГТО, районный фестиваль "Карельские городки". В Пудожском – тренинг " Скажи курению "Нет!", районные соревнования по мини-футболу на призы клуба "Кожаный мяч". В Сегеже состоится кубок района по футболу и первенство района по волейболу, в Медвежьегорском районе – информационные лекции о вреде курения.

В Петрозаводске 31 мая в 19.00 в "Точке кипения" состоится семинар "Бег. Начало пути". Участникам расскажут, как не навредить себе во время занятий и многое другое. Семинар проведет вице-президент Карельской Федерации легкой атлетики, тренер высшей категории Александр Кишкин.