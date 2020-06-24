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Сильная жара будет в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде на 26 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе – порывистый.

Ночью будет +17, +19 градусов, днем потеплеет до +26.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный, при грозах – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +14, +19. Днем потеплеет до +32 градусов.

 

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