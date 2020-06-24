Сильная жара будет в пятницу в Карелии

О погоде на 26 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе – порывистый.
Ночью будет +17, +19 градусов, днем потеплеет до +26.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный, при грозах – порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +14, +19. Днем потеплеет до +32 градусов.
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