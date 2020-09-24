Сильное желание переночевать дома заставило жителя Карелии разломать дверь граблями

В Олонецком районе местный житель так хотел попасть домой, что выломал дверь, а маме соврал, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района обратилась 61-летняя селянка. Она обнаружила, что кто-то сильно повредил ее входную дверь. Восстановлению имущество не подлежит, дверь можно лишь заменить. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 31-летнего подозреваемого – сына заявительницы. Он в тот день вместе с братом распивал спиртное в гостях. Родственник вернулся домой ранее и крепко уснул. Поэтому, когда подозреваемый хотел попасть в квартиру, дверь никто не открывал. Мужчина взял грабли, которые хранились у дома, и стал наносить удары по двери. От сильного шума его брат все же проснулся и впустил его.

Однако имущество было испорчено. Маме признаваться в содеянном мужчина не хотел. Потому соврал, что обнаружил уж сломанную дверь. Она и заявила в полицию.

Возбуждено уголовное дело.