Сильные дожди и штормовой ветер не уйдут из Карелии в среду

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 4 августа в девяти районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью и утром 4 августа местами по северным районам республики пройдут сильные дожди. В течение суток в среду местами, преимущественно по северным и центральным районам республики, ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский и Суоярвский районы.

МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее специалист центра «Фобос» предупредила жителей Карелии о смерче.