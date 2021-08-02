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Сильные дожди и штормовой ветер не уйдут из Карелии в среду

Новости. Погода
15:33, 03 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 4 августа в девяти районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью и утром 4 августа местами по северным районам республики пройдут сильные дожди. В течение суток в среду местами, преимущественно по северным и центральным районам республики, ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский и Суоярвский районы.

МЧС рекомендует жителям Карелии:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов. 

Ранее специалист центра «Фобос» предупредила жителей Карелии о смерче.

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