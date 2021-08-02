Специалист центра «Фобос» предупредила жителей Карелии о смерче

Специалист центра «Фобос» Волосюк предупредила о возникновении смерчей в ряде российских регионов.

В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволожья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала специалист центра «Фобос» Елена Волосюк, пишет РИА Новости.

По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и севере-востоке центрального района.

По ее словам, вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя.

Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной образования смерча стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.