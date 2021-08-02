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Специалист центра «Фобос» предупредила жителей Карелии о смерче

Новости. Погода
13:48, 03 Августа 2021
фото: © AdobeStock

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Специалист центра «Фобос» Волосюк предупредила о возникновении смерчей в ряде российских регионов.

В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволожья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала специалист центра «Фобос» Елена Волосюк, пишет РИА Новости.

По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и севере-востоке центрального района.

По ее словам, вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя.

Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной образования смерча стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.

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Комментарии

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Самуил
2021-08-03 15:52:24
Зато в палате №6 лафа. Не дует, не капает, сидят на пару, комментарят.
наташка
2021-08-03 15:10:21
В такую погоду хлопотно плакатиками на мосту трясти :)
Гость
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