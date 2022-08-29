Сильные дожди и штормовой ветер обрушатся на Карелию 1 сентября

ЕДДС предупреждает жителей республики о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, ночью 1 сентября местами по южным районам Карелии сохранится сильный дождь. В течение суток местами по южным и восточным районам ожидаются порывы северо-восточного, северного ветра до 15 - 20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, когда в Карелии выпадет первый снег.