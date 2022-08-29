В последний день лета в Карелии выпадет снег

Календарное лето в Карелии завершается досрочно, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По словам карельских синоптиков, пик ожидаемого ненастья придется на южные районы республики утром и днем 31 августа, но плохая погода достанется, к сожалению, и Дню знаний.

«В южных районах дождь преимущественно сильный, а местами 31 августа очень сильный. В северных районах республики температура воздуха ночью опустится до 0,+5°С, и может отмечаться первый снег. Повсеместно усилится северо-восточный ветер, на берегах и в акватории Белого моря и Онежского озера до 17-21 м/с», — сообщили в Гидрометцентре.