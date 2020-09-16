Сильные дожди ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 17 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно. Ожидается дождь, временами сильный.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем – северо-восточный порывистый.



Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +11.

В Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.



Ветер восточный, северо-восточный, на юге ночью – юго-восточный, восточный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Днем потеплеет до +11 градусов.