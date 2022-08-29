Сильные ливни снова ожидаются в Петрозаводске

Столица Карелии может попасть в зону сильных дождей, которые ожидаются в республике 16–17 сентября.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города со ссылкой на Карельский гидрометцентр.

«Местами по Республике Карелия ожидаются сильные дожди. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ», — говорится в сообщении.