Сильный дождь 29 июня принесет в Петрозаводск прохладу

Прогноз погоды на вторник, 29 июня, опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит +17, +19°С, днем почти не изменится — до +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По районам Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. По южным, юго-восточным районам пройдут дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-восточный умеренный с порывами до сильного.

Температура ночью будет колебаться от+14 до +19°С, на севере +8, +13°С, днем +17, +22°С, местами поднимется до +27°С.