Сильный дождь обрушится на Карелию в воскресенье

Жителей республики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
По сообщению ЕДДС Петрозаводска, 19 июня местами по южным и центральным районам республики ожидается сильный дождь. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии на выходных.
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