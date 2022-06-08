Сильный дождь обрушится на Карелию в воскресенье

Жителей республики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, 19 июня местами по южным и центральным районам республики ожидается сильный дождь. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии на выходных.