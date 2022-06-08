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Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии на выходных

Новости. Погода
13:43, 15 Июня 2022
фото: © solnechnogorie.ru

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Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшую неделю: о циклонах, дождях и прохладе.

Как отмечается на сайте карельского Гидрометцентра, 15 и 16 июня территория Карелии находится под влиянием циклона, который принес сырую и прохладную погоду.

«За среду и четверг местами по республике может выпасть до 25–30 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Преобладающая температура воздуха в ночные часы +8, +14°С, днем +13, +18°С, лишь на востоке в среду при прояснениях воздух может прогреться до +20, +22°С», — написали синоптики.

В пятницу, 17 июня, по информации Гидрометцентра, циклон сместится на северо-восток, под влиянием его тыловой части сохранится облачная погода с небольшими дождями. Температурный фон прогнозируется на 2–3°С ниже климатической нормы: ночью +5, +10°С, днем не выше +9, +14°С.

В субботу, 18 июня, с ростом атмосферного давления, осадки пройдут лишь местами, но прохладная погода сохранится, в ночные часы температура понизится до +2, +7°С, днем воздух прогреется до +12, +17°С.

«В воскресенье, 19 июня, к юго-западным границам Карелии приблизится атлантический циклон, который принесет очередную порцию осадков. По предварительным прогнозам, существенного потепления не ожидается», — сообщили в карельском Гидрометцентре.

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