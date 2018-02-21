Сильный пожар на балконе в Петрозаводске тушили по рангу 1БИС

Возгорание произошло в "хрущевке" на Октябрьском проспекте.

По данным ЕДДС, 20 февраля в 15.30 в доме №42 загорелся балкон.

"В результате поврежден балкон квартиры на площади 4 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу 1БИС", - отметили в диспетчерской службе.

По данным МЧС к тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники.