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Новости. Происшествия
08:51, 21 Февраля 2018

Сильный пожар на балконе в Петрозаводске тушили по рангу 1БИС

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Возгорание произошло в "хрущевке" на Октябрьском проспекте.

По данным ЕДДС, 20 февраля в 15.30 в доме №42 загорелся балкон.

"В результате поврежден балкон квартиры на площади 4 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу 1БИС", - отметили в диспетчерской службе.

По данным МЧС к тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники.

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