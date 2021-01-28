Сильный снег обрушится на Карелию

МЧС предупредило о сильном снеге сегодня в южных и центральных районам республики.

По данным ведомства, в течение дня 29 января местами, преимущественно по южным и центральным районам республики, и ночью 30 января по северным районам ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить выход в акватории водоёмов; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.