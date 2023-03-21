Сильный снегопад идет в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, вечером 22 марта и в течение суток 23 марта местами по центральным и южным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега.

С 9 до 12 часов 23 марта местами по южным районам Карелии ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.