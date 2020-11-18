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Сильный ветер и гололедица ожидаются в Карелии 20 ноября

Новости. Погода
17:00, 19 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 ноября будет облачно. Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на севере на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, на севере западный, северо-западный порывистый сильный.

Ночью похолодает до -1, +4°С, на севере местами до -4°С, днем столбик термометра остановится на отметке -2, +3°С, местами потеплеет до +6°С.

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