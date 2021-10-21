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Сильный ветер и обильные осадки обрушатся на Карелию 22 октября

Новости. Погода
16:31, 21 Октября 2021
фото: © ria-m.tv

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МЧС республики предупредило об ухудшении погодных условий в пятницу, 22 октября.

По информации ЦГМС, 22 октября в Карелии ожидаются сильные осадки: ночью по южным районам в виде дождя, по центральным районам в виде мокрого снега, днем преимущественно по северным районам в виде мокрого снега, снега. В северной и центральной Карелии на дорогах местами гололедица.

Также в республике с утра 22 октября на юге Карелии ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Днем с 12-15 часов 22 октября местами на севере Карелии ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действия неблагоприятных явлений попадет вся территория Карелии.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 17:23:52
Снова аварии на дорогах, ранения и гибель людей. Вот, что с нами делают природные силы. :)
Гость
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