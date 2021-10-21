Сильный ветер и обильные осадки обрушатся на Карелию 22 октября

МЧС республики предупредило об ухудшении погодных условий в пятницу, 22 октября.

По информации ЦГМС, 22 октября в Карелии ожидаются сильные осадки: ночью по южным районам в виде дождя, по центральным районам в виде мокрого снега, днем преимущественно по северным районам в виде мокрого снега, снега. В северной и центральной Карелии на дорогах местами гололедица.

Также в республике с утра 22 октября на юге Карелии ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Днем с 12-15 часов 22 октября местами на севере Карелии ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действия неблагоприятных явлений попадет вся территория Карелии.