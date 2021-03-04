Сильный ветер надвигается на юг Карелии

Региональное Управление МЧС предупреждает о том, что по южным районам Карелии ожидается усиление ветра.

По информации регионального Управления МЧС, 06 марта местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие ухудшения погодных условий могут попасть четыре района - Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, а также Сортавальский муниципальные районы.

В МЧС советуют:

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.