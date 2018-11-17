Сильный ветер обрушится на Карелию в воскресенье

Синоптики ожидают ухудшение погодных условий на территории Карелии в воскресенье, 18 ноября.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, на территории республики 18 ноября ожидается облачная, днем с прояснениями погода.

Ночью и утром в большинстве районов, днем местами небольшие, ночью в отдельных районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Температура воздуха –2…+3 градусов в течение суток, местами до –5.