Сильный ветер оставил без света 110 домов в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

В Соломенном отключили электроэнергию из-за повреждений на сетях, вызванных шквалистым ветром.

По сообщению администрации Петрозаводска, в минувшую пятницу, 21 мая, после 17.20 в Соломенном произошло отключение электроэнергии. Из-за повреждений на сетях, вызванных порывами шквалистого ветра, без света осталось 110 домов.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» ведут ремонтные работы. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в Соломенном до 18.00.

Ранее прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии.