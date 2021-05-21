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Прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии

Новости. Общество
08:40, 22 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

В Муезерском районе надзорное ведомство через суд добилось организации уличного освещения в поселке.

Прокуратура Муезерского района провела проверку организации уличного освещения на территории поселка Муезерский. Выяснилось, что ночью улицы поселка не освещаются. Световое приборы включают только у пешеходных переходов около образовательных учреждений.

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Отсутствие уличного освещения в поселке в темное время суток доставляет значительные неудобства гражданам, создает угрозу причинения вреда их здоровью и жизни, затрудняют работу специализированных служб и правоохранительных органов, считаю в прокуратуре Карелии.

В адрес главы поселения было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое было рассмотрено и удовлетворено. Однако вскоре поселок вновь о стался без уличного освещения. Прокуратурой района обратилась в Муезерский районный суд с требованием обязать местные власти обеспечить освещение улиц и дорог в поселке Муезерский.

Суд поддержал надзорное ведомство. Глава поселения исполнил решение суда – свет вернулся на улицы Муезерского.

Ранее прокуратура Карелии предложила наделить распоряжения главы республики статусом нормативных правовых актов.

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