Прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии

В Муезерском районе надзорное ведомство через суд добилось организации уличного освещения в поселке.

Прокуратура Муезерского района провела проверку организации уличного освещения на территории поселка Муезерский. Выяснилось, что ночью улицы поселка не освещаются. Световое приборы включают только у пешеходных переходов около образовательных учреждений.

Отсутствие уличного освещения в поселке в темное время суток доставляет значительные неудобства гражданам, создает угрозу причинения вреда их здоровью и жизни, затрудняют работу специализированных служб и правоохранительных органов, считаю в прокуратуре Карелии.

В адрес главы поселения было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое было рассмотрено и удовлетворено. Однако вскоре поселок вновь о стался без уличного освещения. Прокуратурой района обратилась в Муезерский районный суд с требованием обязать местные власти обеспечить освещение улиц и дорог в поселке Муезерский.

Суд поддержал надзорное ведомство. Глава поселения исполнил решение суда – свет вернулся на улицы Муезерского.

Ранее прокуратура Карелии предложила наделить распоряжения главы республики статусом нормативных правовых актов.