Прокуратура Карелии предложила наделить распоряжения главы республики статусом нормативных правовых актов

Поводом послужило прошлогоднее распоряжение губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В парламент Карелии поступил проект поправки в региональный закон о нормативных правовых актах, автором которого выступил теперь уже бывший прокурор республики Карен Габриелян. Экс-руководитель надзорного ведомства предложил считать нормативно-правовыми актами республики не только Конституцию и законы Карелии, постановления Законодательного собрания и указы главы региона, но и его распоряжения.

В прокуратуре не скрывают, что поводом для внесения в республиканский парламент такого законопроекта послужило рассмотрение в прошлом году в Верховном суде Карелии коллективного административного иска о признании незаконным одного из пунктов небезызвестного губернаторского распоряжения, установившего в регионе режим повышенной готовности, а затем и «всеобщей самоизоляции» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Читайте подробнее в статье «Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица».