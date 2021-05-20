Реклама на сайте
Прислать новость
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица
Сегодня 12:30
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек 8
Сегодня 09:29
Вакцинация от коронавируса войдет в России в национальный календарь прививок 1
20.05.2021 20:40

Прокуратура Карелии предложила наделить распоряжения главы республики статусом нормативных правовых актов

Новости. Общество
12:59, 21 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Поводом послужило прошлогоднее распоряжение губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В парламент Карелии поступил проект поправки в региональный закон о нормативных правовых актах, автором которого выступил теперь уже бывший прокурор республики Карен Габриелян. Экс-руководитель надзорного ведомства предложил считать нормативно-правовыми актами республики не только Конституцию и законы Карелии, постановления Законодательного собрания и указы главы региона, но и его распоряжения.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
19.05.2021 15:14

В прокуратуре не скрывают, что поводом для внесения в республиканский парламент такого законопроекта послужило рассмотрение в прошлом году в Верховном суде Карелии коллективного административного иска о признании незаконным одного из пунктов небезызвестного губернаторского распоряжения, установившего в регионе режим повышенной готовности, а затем и «всеобщей самоизоляции» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Читайте подробнее в статье «Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-05-21 15:04:49
Власти много не бывает, однако.
Изя
2021-05-21 14:22:32
И это федеральный прокурор был ?? Я бы на его месте перечитал и законспектировал Конституцию РФ , чтобы лучше понимать происходящее ))) :)
Вай вай
2021-05-21 14:13:55
Россия и законы? Полярные понятия!?!
drug
2021-05-21 13:37:07
Вот и получается - что все ограничения: маски - магазины-транспорт и т.д. НЕМНОГО НЕ ЗАКОННЫ !!!!
А как быть тогда с наказанием граждан - если все распоряжения не носили нормативно правовой характер ???
Горожанин
2021-05-21 13:32:23
Нормативные правовые акты должны принимать те, кому это положено по Закону, с соблюдением соответствующих процедур. В том числе и о режиме повышенной готовности. Распоряжения одного лица не могут их подменять, кто бы он ни был.
Изя
2021-05-21 14:23:14
Горожанин, по дружбе что не сделаешь и про погоны забудешь )))
кир
2021-05-21 13:26:25
Чего время тяните? Оптимально управлять не могут. Просто не дано. Присоединить Олонецкие земли к Ленинградской области, - уверенно сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 2
Сегодня 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»