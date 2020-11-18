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Сильный ветер снес остановочный павильон в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 19 Ноября 2020
фото: ©Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz
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Порыв ветра снес хлипкую конструкцию в микрорайоне Кукковка.

Металлическая остановка на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта не выдержала штормового ветра, который обрушился на Петрозаводск. Остановочный павильон на снесло в сторону газона.

"Остановка Ровио-Комсомольский. А если бы стояли люди? Какие бы могли быть последствия?", - пишут в паблике "Подслушано в ПТЗ", где разметили фото с перевернутым павильоном.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске продолжают устанавливать антивандальные остановки. Вместо торгового павильона у Республиканской больницы им. В. А. Баранова установили железный остановочный комплекс.

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