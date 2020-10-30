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В Петрозаводске продолжают устанавливать антивандальные остановки

Новости. Общество
09:29, 31 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Вместо торгового павильона у Республиканской больницы им. В. А. Баранова установили железный остановочный комплекс.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, на остановке возле Республиканской больницы им. В. А. Баранова смонтировали павильон ожидания транспорта. Ранее место было предназначено для нестационарного торгового объекта с павильоном, однако летом арендатор отказался от данной территории. В мэрию поступали обращения от горожан о возникших в связи с этим неудобствах.

На остановочном пункте было принято решение установить один из 20 новых павильонов ожидания транспорта, закупленных в этом году. В данный момент металлическая конструкция полностью смонтирована. Подрядчику осталось установить деревянную спинку скамейки.

"СтройИндустрия-С" оборудовало уже все 20 павильонов на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Подрядчик устраняет замечания и устанавливает последние недостающие элементы конструкций.

Ранее сообщалось, что в администрации легализовали остановку автобуса на Пограничной.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-31 10:27:48
Для вечнонедовольных самое то
Off
2020-10-31 10:46:29
протестанутый, для социопатов... )
Андрей Дубенский
2020-10-31 10:12:52
До сих пор самые маленькие и поганые остановки хотя бы от дождя и ветра спасали. Эти сеточки спасли только казну от лишних денег...
Саныч
2020-10-31 09:51:43
Называйте вещи своими именами. ....ня, а не остановочный комплекс. Сон маразматика.
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