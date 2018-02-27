Силовики в рамках учений блокировали здание суда в Петрозаводске

В Петрозаводске завершились антитеррористические учения правоохранительных органов, сообщает УФСБ по Карелии.

Учения проводились с 19 по 27 февраля.

"В рамках тренировочных мероприятий сотрудниками задействованных силовых структур и представителями ведомств, привлеченных для участия в контртеррористической операции, осуществлены меры по блокированию помещений здания суда, оцеплению контролируемой территории, обезвреживанию условного взрывного устройства, а также ликвидации последствий террористического акта", - говорится в сообщении.

Подразделения специального назначения отработали варианты силового освобождения заложников на одном из недостроенных объектов, имеющих схожее с Петрозаводским городским судом расположение помещений.