10:42, 05 Февраля 2019
Силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя в Карелии
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Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия вместе с СОБРом задержали злоумышленников.
По данным пресс-службы ведомства, на минувшей неделе неизвестными похитили крупную сумму денег у предпринимателя, угрожая ему ножом.
Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к преступлению причастны пятеро жителей карельской столицы в возрасте от 22 до 32 лет. Во взаимодействии с бойцами СОБР Управления Росгвардии подозреваемые были задержаны.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
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