Силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя в Карелии

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия вместе с СОБРом задержали злоумышленников.

По данным пресс-службы ведомства, на минувшей неделе неизвестными похитили крупную сумму денег у предпринимателя, угрожая ему ножом.

Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к преступлению причастны пятеро жителей карельской столицы в возрасте от 22 до 32 лет. Во взаимодействии с бойцами СОБР Управления Росгвардии подозреваемые были задержаны.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.