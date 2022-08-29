«Символ высокой жертвы»: мемориальную доску погибшему на Украине бойцу открыли в Петрозаводске

В школьном музее гимназии № 30 появилась мемориальная доска, посвященная памяти погибшего в ходе спецоперации Павла Антошкова, сообщил Владимир Любарский.

Торжественная церемония открытия памятного знака состоялось сегодня в школьном музее гимназии № 30. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Конечно, никакие слова не могут заглушить боль утраты, которую испытывают, прежде всего, отец и мать, а также родные, близкие и друзья Павла. От имени всех горожан приношу вам свои искренние соболезнования и слова глубокой признательности за то, что вы воспитали отважного воина и преданного своему долгу гражданина нашей страны», — пишет Любарский.

По словам мэра города, вчерашний мирный праздник, День знаний, в 30-й гимназии стал возможным, потому что Павел отдал свою жизнь.

«Отдал не на родине, но за Родину. Отдал для того, чтобы ребята, такие же каким он и сам был десять лет назад, могли бы спокойно учиться, овладевать знаниями и шагать в новую большую жизнь. Мемориальная доска, открытая сегодня в школьном музее — это и символ высокой жертвы, которую принес Павел, и дань памяти его мужеству. Отныне каждый, кто придет учиться в 30-ю гимназию, будет знать, что жил такой парень, который погиб, защищая других, защищая каждого из нас. Вечная ему память», — подытожил глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, мемориальную доску установили в поселке Карелии в память о погибшем на Украине земляке.