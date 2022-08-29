890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Столкновение фуры и двух легковых автомобилей произошло под Петрозаводском (ФОТО)
01.09.2022 17:22
В Карелии мастер, чинивший провода телефонной связи, упал вместе со столбом на дорогу
01.09.2022 15:19

«Символ высокой жертвы»: мемориальную доску погибшему на Украине бойцу открыли в Петрозаводске

Новости. Общество
12:15, 02 Сентября 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

В школьном музее гимназии № 30 появилась мемориальная доска, посвященная памяти погибшего в ходе спецоперации Павла Антошкова, сообщил Владимир Любарский.

Торжественная церемония открытия памятного знака состоялось сегодня в школьном музее гимназии № 30. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Конечно, никакие слова не могут заглушить боль утраты, которую испытывают, прежде всего, отец и мать, а также родные, близкие и друзья Павла. От имени всех горожан приношу вам свои искренние соболезнования и слова глубокой признательности за то, что вы воспитали отважного воина и преданного своему долгу гражданина нашей страны», — пишет Любарский.

По словам мэра города, вчерашний мирный праздник, День знаний, в 30-й гимназии стал возможным, потому что Павел отдал свою жизнь.

«Отдал не на родине, но за Родину. Отдал для того, чтобы ребята, такие же каким он и сам был десять лет назад, могли бы спокойно учиться, овладевать знаниями и шагать в новую большую жизнь. Мемориальная доска, открытая сегодня в школьном музее — это и символ высокой жертвы, которую принес Павел, и дань памяти его мужеству. Отныне каждый, кто придет учиться в 30-ю гимназию, будет знать, что жил такой парень, который погиб, защищая других, защищая каждого из нас. Вечная ему память», — подытожил глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, мемориальную доску установили в поселке Карелии в память о погибшем на Украине земляке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.