Синоптики Карелии прогнозируют на пятницу небольшие осадки

О погоде на 7 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный слабый.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +22.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +23 градусов.