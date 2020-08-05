Синоптики Карелии прогнозируют на пятницу небольшие осадки

О погоде на 7 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный слабый.
Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +22.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный слабый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +23 градусов.
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