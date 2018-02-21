Синоптики не ждут заметных изменений погоды завтра в Карелии

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В четверг, 22 февраля, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем -8, -13.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -14, -19, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -8, -13, местами до -16.
В Петрозаводске возможен небольшой снег.
Температура ночью – 16, -18, а днем -10, -12 градусов.
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