Синоптики обещают Карелии стабильную погоду

Специалисты карельского Гидрометцентра составили прогноз погоды на понедельник, 5 июня.

В первый день рабочей недели в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в восточных районах, днем на большинстве территории прольется кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, умеренный. Температура ночью +2, +7°С, днем +12, +17°С.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.



Температура ночью +4, +6°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление будет мало меняться.