Синоптики обещают Карелии стабильную погоду

Специалисты карельского Гидрометцентра составили прогноз погоды на понедельник, 5 июня.
В первый день рабочей недели в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в восточных районах, днем на большинстве территории прольется кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, умеренный. Температура ночью +2, +7°С, днем +12, +17°С.
В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью +4, +6°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
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