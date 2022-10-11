Синоптики обещают слабую метель в Карелии 4 декабря

Гидрометцентр республики опубликовал прогноз погоды на воскресенье.

В Петрозаводске 4 декабря будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем выпадет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер задует юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -8, -10°С, днем составит -5, -7°С. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо падать.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег, днем ожидается слабая метель. По северу местами сохранится изморозь.

На дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -9°С, на юго-востоке местами опустится до -14°С, днем от -2 до -7°С, местами до -10°С.