Синоптики обещают в четверг скверную погоду в Карелии

О погоде на четверг, 6 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В четверг, шестого мая, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем умеренные, местами сильные осадки.
Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер восточных направлений ночью слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура ночью +1, -4°С, днем +3, +8°С, на юге местами до +12°С.
В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь.
Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.
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