Реклама на сайте
Прислать новость
Пьяный водитель остановлен под Петрозаводском 2
04.05.2021 18:16
С начала года в Карелии отстранены от управления 660 водителей, не имеющих прав 2
04.05.2021 18:00
Самая привлекательная девушка-боец MMA предстала в образе принцессы Леи
04.05.2021 22:12
В России резко вырос спрос на наличные 3
04.05.2021 20:40
Массовая авария в Ленобласти собрала 25-километровую пробку
04.05.2021 19:51
Сотрудники полиции нашли исчезнувшую жительницу Карелии 1
Сегодня 11:09

Синоптики обещают в четверг скверную погоду в Карелии

Новости. Погода
17:00, 05 Мая 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

О погоде на четверг, 6 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В четверг, шестого мая, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. 

Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем умеренные, местами сильные осадки.

Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер восточных направлений ночью слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура ночью +1, -4°С, днем +3, +8°С, на юге местами до +12°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь.

Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»