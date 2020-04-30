Синоптики пообещали россиянам теплое лето

Температуры в течение мая и трех летних месяцев почти на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений.

"В соответствии с прогностическими разработками, ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения", – сообщили в Росгидромете.



При этом уточняется, что в ряде регионов России с большой вероятностью прогнозируются периоды экстремальной жары, пишет "Интерфакс".

Этот вывод метеорологи делают, ориентируясь на увеличение повторяемости и интенсивности "волн тепла" – периодов, когда температура в летние месяцы в течение пяти дней превышает климатическую норму на пять и более градусов. В умеренных широтах сильная жара – это температуры выше 30 градусов, в южных широтах – выше 35 градусов.

В Росгидромете также напоминают, что по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2019-й год занял второе место в череде самых теплых годов за всю историю инструментальных наблюдений. Пятилетие с 2015 по 2019 годы и десятилетие с 2010 по 2019 годы стали самыми теплыми за всю историю. Начиная с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем любое предыдущее с середины XIX века.

Согласно оценкам Росгидромета, на территории России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по планете. Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а аномально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.