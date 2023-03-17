Синоптики предупредили, что Карелии рано прощаться с зимой

Специалисты Гидрометцентра рассказали, когда в республику вернутся морозы до -20℃.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю, напомним, что до начала метеорологической весны еще пол-месяца.

На предстоящей неделе в Карелии сохранятся циклоны — снег, мокрый снег, по южным районам дождь. Температура будет колебаться от 0 до минус 5℃, по северным районам от минус 6, до минус 11℃, в дневные часы повысятся до 0,плюс 5℃.

Однако в конце недели большая часть республики останется в более холодной северной, а затем в западной (тыловой) воздушной массе, возвращая в настоящую зиму, со снегом и метелями. С 25 марта и до конца месяца температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -5, -10°С, по северным районам до -15, -20°С, днем в условиях облачности не поднимется выше 0,минус 5°С.