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Синоптики предупредили жителей Карелии о возможном снеге в начале сентября

Новости. Погода
07:25, 30 Августа 2021
фото: © "Столица на Онего"

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По прогнозам, дожди с промозглым ветром, а в некоторых местах, со снегом, ожидают жителей центральной и северо-западной части России со 2 сентября.

Осенняя погода и дожди с промозглым ветром ожидают жителей центральной части России со 2 сентября. Температура воздуха днем не превысит 11-16 градусов тепла, сообщил в воскресенье ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми - плюс 13 градусов, а днем будет не выше плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал он.

По его словам, далее холодные веяния с Арктики будут только усиливаться. "Ночами воздух станет остывать до плюс трех - плюс восьми градусов, а в дневные часы температура составит всего лишь плюс семь - плюс 12 градусов, что на пять-семь градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод", - подчеркнул специалист.

Особенно похолодание коснется жителей СЗФО, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до нуля - пяти градусов тепла, подчеркнул Тишковец.

"Это значит, что вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег. "Белые мухи", которые, впрочем, будут таять по пути к земле, могут наблюдаться в отдельных районах Русского Севера (Мурманская, Архангельская области, Карелия, Коми, Вологодчина), Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области), а также не исключены на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья (Кировская, Костромская, Тверская, Ярославская области)", - добавил он.

В северо-западной части России будет очень ветрено: в порывах скорость увеличится до штормовых 17-22 м/с.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-30 09:21:14
На севере ожидается неожиданный снег.
Вася
2021-08-30 08:48:25
Чуда не случилось…. Безнадёга полная и скука смертная, короче говоря.
Самуил
2021-08-30 09:07:37
Васия, это как в старом анекдоте, но наоборот: "Это они умеют!"
Гость
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