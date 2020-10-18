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Синоптики предупреждают о перепаде температур на 13 градусов на Северо-Западе

Новости. Общество
12:25, 19 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Научный руководитель Гидрометцентра предупредил о необычной погоде в части России.

В пятницу, 23 октября, жителей европейской части России ждет необычная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают РИА Новости.

По словам Вильфанда, в пятницу на востоке Северо-Западного округа, будет низкое атмосферное давление, после чего произойдет изменение циркуляции воздуха, и по восточной части будут перемещаться "хорошо выраженные южные потоки".

Это приведет к повышению температуры и усилению дождей, объяснил специалист. Он добавил, что во второй половине дня в четверг, 22 октября, осадки усилятся.

В пятницу температура достигнет 13 градусов, превысив норму на три градуса, но при этом сохранятся облачность и дожди, а затем снова вернется холодная погода.

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