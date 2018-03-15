Синоптики предупреждают об усилении ветра в Карелии

Карельский Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий 15 марта.

По информации Карельского Гидрометцентра, 15 марта на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: местами пройдет умеренный снег, ночью на северо-востоке местами сильный, в отдельных районах метель.

На дорогах сильная гололедица. По северным и северо-восточным районам усиление северного, северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с.