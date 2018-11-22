Синоптики предупреждают об усилении ветра в Карелии

В Карелии ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 16 м/с, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По информации карельского Гидрометцентра, 21-23 ноября на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 16 м/с.