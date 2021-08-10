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Синоптики прогнозируют ливни с грозами в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 11 Августа 2021
фото: © Mihai Simonia / Shutterstock

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О погоде на 12 августа сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 12 августа, будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +13°С, днем воздух прогреется до +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, утром и днем местами ливни, грозы. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до +9, +14°С, днем потеплеет до +19, +24°С.

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Комментарии

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Off
2021-08-11 17:36:40
Почему Памфилову нельзя комментировать ..она круче Шандаловича ? ))
Гость
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