Синоптики прогнозируют ливни с грозами в четверг в Карелии

О погоде на 12 августа сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 12 августа, будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +13°С, днем воздух прогреется до +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, утром и днем местами ливни, грозы. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до +9, +14°С, днем потеплеет до +19, +24°С.