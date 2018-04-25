Синоптики прогнозируют потепление завтра в Карелии

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В четверг, 26 апреля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +11 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью, а днем +4, -1, а днем +6, +11 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске временами небольшой дождь.
Температура ночью +1, +3, а днем +9, +11 градусов.
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