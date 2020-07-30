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Синоптики рассказали, каким будет август в Карелии

Новости. Общество
12:10, 31 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Специалисты карельского Гидрометцентра обнадежили, что лето в Карелии еще будет.

Как рассказали "Столице на Онего" в Гидрометцентре, начало августа выдастся прохладным. Температура воздуха в ближайшие выходные будет ниже нормы на 2, 3 градуса. И в субботу, и в воскресенье, 1-2 августа, кратковременные дожди пройдут на всей территории республики.

"На следующей неделе ожидается потепление, но с дождиками. Лишь отдельные дни будут по-настоящему летними, без осадков. Август ожидается в пределах климатической нормы. Вслед за прохладными периодами будут чередоваться с теплыми. Так что лето в Карелии еще будет", - заверили синоптики.

Ранее российские синоптики заявили, что мощный скандинавский циклон обрушится на Карелию.

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