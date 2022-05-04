Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о циклоническом характере погоды в мае, о теплых, холодных днях и большом количестве дождей.

По информации карельского Гидрометцентра, среднемесячная температура мая прогнозируется близкой к климатической норме, которая в Карелии составляет +7,2℃, Петрозаводска +8,3℃. Количество осадков будет выше нормы на 30%.

«Ожидаем преобладание циклонов. Причем в первой декаде чаще их холодные части, поэтому в ночные часы -1, -6℃, днем +4, +9℃ (в ясные дни до +10, +16℃). Во второй и третьей декадах Карелию заполонят теплые юго-восточные и южные периферии североатлантических циклонов, и днём +12, +18℃, в отдельные дни более +20℃», — сообщили в карельском Гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в последние годы май чаще бывает теплым, хоть и с незначительными отклонениями от нормы. За последний более чем 70-летний период наблюдений самый теплый май отмечался в 2016 и 2018-м (на 4,3℃ выше нормы), а самый холодный — в 1999-м (на 3,6℃ ниже нормы).

В столице Карелии абсолютный суточный максимум температуры плюс 33,0℃ зарегистрирован 20 мая 2014 года, абсолютный минимум — 4 мая 1893 года (минус 10,5℃). Самый «сухой» май наблюдался в 1978 году (осадки выпадали в Петрозаводске всего 4 дня, а в сумме это составило 2,8 мм, в среднем по Карелии — 7,8 мм).

Наибольшее количество осадков зарегистрировано в 2007-м — в среднем по Карелии более чем в 6 раз больше климатической нормы, в Петрозаводске выпали 93 мм или 226% нормы.