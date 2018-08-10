Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу в Карелии

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Завтра, 11 августа, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +27 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в северных и западных районах пройдут кратковременные дожди, на севере местами ливни, грозы. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, западный, ночью на севере юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью +15, +20, местами до +12 градусов по Цельсию. Днем +22, +27 градусов.
В Петрозаводске переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь.
Температура ночью +18, +20, а днем +24, +26 градусов.
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