Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу в Карелии

Завтра, 11 августа, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +27 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в северных и западных районах пройдут кратковременные дожди, на севере местами ливни, грозы. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, западный, ночью на севере юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +15, +20, местами до +12 градусов по Цельсию. Днем +22, +27 градусов.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь.

Температура ночью +18, +20, а днем +24, +26 градусов.