Синоптики рассказали, когда температура в Карелии опустится ниже нуля

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда завершится аномально теплая погода и наступят холода.

По словам Елены Ишкиной, в этом году в ноябре температура воздуха превышает норму на 4-5 градусов.

Завтра в Карелии температура достигнет отметки +7. А уже в ночь на 18 ноября начнет холодать. Столбик термометра опустится до -5 градусов.

Направление ветра сменится с юго-западного и южного на северный и северо-восточный.

Арктический циклон, надвигающийся на республику, принесет небольшие осадки в виде снега. Дожди закончатся. Над озерами и реками возможен туман.

"Аномально теплая погода в ноябре должна завершиться в третьей декаде месяца", – сказала Ишкина.

После 20 ноября ночная температура достигнет отметки -10, а днем опустится до -4 градусов.