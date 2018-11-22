Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Карелии

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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды в ближайшие дни на территории республики.
По словам Елены Ишкиной, до конца недели никаких изменений в погоде не ожидается.
"Ныряющие" циклоны возникают на территории Мурманской и Архангельской областей. До нас они пока не дошли.
Поэтому температура сохранится на прежнем уровне. Ночью слабые морозы, до -4 градусов. Местами выпадет снег. Ветер холодный, порывистый.
Настоящая зима с обильными осадками, снегом в ближайшие дни не придет.
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