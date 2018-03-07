Синоптики рассказали о погоде на 8 Марта в Карелии

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В четверг, 8 марта, в Карелии сохранится переменная облачность, температура днем до -14.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики утром и днем возможен небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный.
Температура воздуха ночью -17,-22, на севере и востоке до -28, на юго-западе местами -12,-17 градусов по Цельсию. Днем -4, -9, местами до -14.
В Петрозаводске без осадков. Днем возможно усиление ветра.
Температура ночью -18, -20, а днем -9, -11.
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