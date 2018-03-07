Синоптики рассказали о погоде на 8 Марта в Карелии

В четверг, 8 марта, в Карелии сохранится переменная облачность, температура днем до -14.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики утром и днем возможен небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный.

Температура воздуха ночью -17,-22, на севере и востоке до -28, на юго-западе местами -12,-17 градусов по Цельсию. Днем -4, -9, местами до -14.

В Петрозаводске без осадков. Днем возможно усиление ветра.

Температура ночью -18, -20, а днем -9, -11.