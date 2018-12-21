Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и Новый год

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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на выходные дни и Новый год.
В Карелии значительных перемен в погоде не будет. Днем температура составит -7,-12 градусов, ночью ожидается мороз до -18. Возможно, и выше. Выпадет больше снега.
Температура в Карелии ниже нормы на 2-5 градусов.
24-25 декабря при северном циклоне Карелия войдет в область повышенного давления.
О погоде на Новый год пока нет точных данных. Однако Елена Ишкина говорит, что может прийти североатлантический циклон. Сильных морозов не будет. Но ветер усилится до 14 м / с.
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