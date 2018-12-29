Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на Новый год и начало января.

Погода в Карелии будет носить неустойчивый характер.

Завтра, 30 декабря, температура воздуха может подняться до +1 градуса. Будет идти мокрый снег.

В ночь на 31 декабря ожидается похолодание от -13 до -18 градусов. Днем потеплеет до -10. При прояснениях возможен мороз до -20 градусов.

Ночью 1 января потеплеет. Осадки незначительные. Сначала ожидается -7,-9, потом температура поднимется до 0. Возможна метель, налипание снега.

Ветер может усилиться и до 15 м / c.

В целом о стабильности в погоде речи не идет, рассказала Елена Ишкина. Из-за быстро сменяющихся циклонов температура скачет от "минуса" к "плюсу".

Тяжело будет метеозависимым людям, поскольку меняться будет не только погода, но и атмосферное давление.